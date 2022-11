Irpin, la passione per il calcio è più forte del gelo e dei blackout

Hlib Kuian, è un ventunenne di Irpin e adora giocare a calcio con i suoi amici nonostante le condizioni precarie causate dalla guerra e dagli attacchi russi che nelle ultime settimane hanno danneggiato le infrastrutture, l'energia elettrica e la connessione internet vanno e vengono.

Al calar della notte, la sua squadra si ritrova insieme ad altre sul campetto di un parco pubblico del sobborgo a ovest di Kyiv occupato dai russi all’inizio dell’invasione e poi ritornato sotto il controllo ucraino.

Le squadre hanno acquistato le luci per illuminare il terreno di gioco e le alimentano con una vecchia batteria d'auto ricaricata a bordo campo.

"Abbiamo cambiato la batteria dell'auto e l'abbiamo ricaricata”, dice Hlib, “Così possiamo giocare 10 ore al giorno mentre la batteria dell'auto è in funzione".

In tempi migliori avrebbero preferito giocare nello stadio più grande di Irpin, ora segnato dai crateri delle bombe, ma la voglia di giocare a pallone è più forte e il campetto nella semi oscurità basta e avanza. Un altro piccolo segno di resilienza in un paese martoriato dalla guerra.

Dopo la partita tutti al “kebab” a vedere una partita dei Mondiali. Pochi minuti prima del fischio d’inizio, il proprietario del negozio, Mashrabjan Haydarov, si è accorto che le luci si erano riaccese in un condominio dall'altra parte della strada, così ha spento il generatore esterno che alimenta le sue lampadine e la sua TV e si è riallacciato alla rete elettrica locale.

"Ieri non avevo internet”, e senza Internet racconta Hlib, “non posso studiare, non posso lavorare, non posso risolvere i miei problemi, non posso parlare con i miei amici e la cosa peggiore è che non posso guardare il calcio".

L'elettricità è tornata giusto in tempo per l'inizio di Galles-Inghilterra e Hlib e i suoi amici sono felici di potersi godere la partita.