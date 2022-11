Ischia, è un idraulico l’uomo simbolo della frana a Casamicciola: “Ha ingerito molto fango”

Giovan Giuseppe Di Massa, 60 anni, professione idraulico: è lui “L'uomo di fango”, trascinato via dalla corrente e ritrovato in un garage dove ha rischiato di annegare. La frana venuta giù dal monte Epomeo lo ha colto di sorpresa e spinto per diversi metri: nel mentre racconterà di non essere riuscito ad aggrapparsi a nulla. Poi quella persiana è stata un'ancora di salvezza in attesa dei soccorsi. Finito in un seminterrato, dopo diverse ore, Massa è stato trovato da un carabiniere e dai vigili del fuoco (Uno di loro, tra l'altro, è rimasto ferito durante il soccorso, ndr) e trasportato con urgenza dapprima all’ospedale di Ischia e successivamente al Cardarelli di Napoli. Giovan Giuseppe Di Massa ha importanti lesioni interne per via dello schiacciamento toracico e ha ingerito fango. Il vero “miracolato” della tragedia di Ischia era uscito per controllare un terreno di sua proprietà quando all’improvviso è stato travolto da acqua e fango. Intanto si aggrava il bilancio dei morti mentre mancano all'appello ancora dei dispersi.