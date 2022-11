Ischia, dal terremoto alla frana resiste la “baracca”. Un rifugio per tutti e l'ideatore si commuove

Si trova in Piazza Maio, a metà strada tra il lungomare di Casamicciola e la zona di via Celario investita dalla frana staccatasi dal monte Epomeo, e la chiamano la baracca: un posto caldo e accogliente per chi ha bisogno di un pasto caldo o di una bevanda. Da qui passano le forze dell'ordine, i soccorritori, volontari e cittadini. Costruita a poche ore dal terremoto del 2017, da cinque anni è uno dei pochi segni di vita in una zona che ancora ferita. E ora la frana che ha sconvolto Ischia rimette al centro questa struttura del “coraggio” che tanto ha da raccontare e dove capeggia la scritta: “Basta con le chiacchiere! Vogliamo i fatti. Visitate la nuova Pompei”. L'idea venne a Francesco Mattera, per tutti Franco, volontario di Protezione Civile che non riesce a trattenere le lacrime quando pensa al sollievo che ancora una volta questo piccolo rifugio è riuscito a dare a chi questa isola la vive e a chi in questa isola è venuto per dare una mano.