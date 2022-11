Ischia, il momento della frana a Casamicciola: la telecamera riprende l'auto inghiottita dal fango

Un nuovo video restituisce gli istanti terribili in cui la montagna di acqua e fango viene giù: le immagini, pubblicate sui social da @ischitan—post, documentano l'auto travolta che in 30 secondi scompare dall'obiettivo della telecamera di sicurezza e viene trascinata a valle. Siamo a Casamicciola, uno dei luoghi martoriati di Ischia e interessati in particolare dalla frana che si è sviluppata dal monte Epomeo. Nell'inquadratura la vettura parcheggiata si trova proprio lungo il tracciato che percorrerà il terreno che ha ceduto alla pioggia, poi diventato una valanga di fango fino al mare.