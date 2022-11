Istanbul, nuove drammatiche immagini mostrano gli attimi concitati dell'attentato ripreso dal bistrò

L'esplosione che ha ucciso 6 persone e ne ha ferite 81 nel centro di Istanbul è stata causata da un ordigno nascosto in una borsa abbandonata da una donna su una panchina . Tutto si è consumato in pochi istanti lungo Istiklal Caddesu, nello storico quartiere di Beyoglu, una via interamente pedonale di un chilometro e mezzo, sede di frequentatissimi negozi, ristoranti e locali notturni. La strada era stata colpita da un attentato già nel marzo 2016, quando un kamikaze uccise cinque persone.

La sospetta autrice dell'attentato terroristico ad Istanbul , nel quale sono rimaste uccise sei persone, è una cittadina siriana arrestata dalla polizia. La donna, presa subito dopo l'attentato, ha confessato durante l'interrogatorio di essere stata addestrata come membro dei servizi segreti dall'organizzazione del Pkk e di essere entrata illegalmente in Turchia dalla regione di Afrin, in Siria.