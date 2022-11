Jennifer Aniston: 53 anni da non credere. Il backstage degli scatti per Allure

Capelli lunghissimi e look strepitoso. Jennifer Aniston arriva sul set fotografico della copertina di dicembre di Allure, accompagnata dai suoi cani Lord Chesterfield e Clyde. Nell'intervista l'attrice si è messa a nudo raccontando anni di disperati tentativi per rimanere incinta. "Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto, 'Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa'. È che non ci pensi, così eccomi qui oggi. La nave è salpata".