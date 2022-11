Kamchatka, i vulcani fanno paura: il video dal drone

Il vulcano Shiveluch, che la settimana scorsa ha dato nuovi segni di attività, continua a tenere con il fiato sospeso i vulcanologi e minaccia una drammatica eruzione. È l’allarme lanciato dal Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT).

Secondo gli scienziati il pericolo è che altri vulcani nell'estremo oriente della Russia potrebbero unirsi allo Shiveluch. Il responsabile della stazione di monitoraggio del Klyuchevskoy, Yury Demyanchuk, ha dichiarato alla Reuters che il vulcano ha già iniziato a eruttare rocce fuse.

In caso di eruzione esplosiva entrambi i vulcani possono creare problemi al traffico aereo per l’alto pennacchio di cenere e materiali piroclastici e interrompere le strade locali se la lava le raggiunge. La città più vicina, Klyuchi, è sicura perché si trova a circa 45 chilometri di distanza in un'area scarsamente popolata di tundre e foreste.

Lo Shiveluch, uno dei vulcani più grandi della Kamchatka con una cima che raggiunge i 3.283 metri, è anche uno dei più attivi della penisola: le stime parlano di circa 60 grandi eruzioni negli ultimi 10.000 anni. L’ultima di rilevante potenza, secondo la NASA, risale al 2007. Il Klyuchevskoy, con i suoi 4.754 metri, è il vulcano più attivo dell'Eurasia, con eruzioni che si verificano quasi ogni anno.

Nella penisola sono ben 29 i vulcani attivi e fanno parte della cosiddetta "Cintura di fuoco", l’anello di terra particolarmente soggetto a eruzioni e terremoti che circonda l'Oceano Pacifico