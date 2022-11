Kiev al buio dopo gli attacchi russi. In Ucraina 7 milioni di case sono senza elettricità

“A causa degli attacchi russi almeno la metà dei cittadini della capitale è rimasta senza elettricità in seguito al black out di emergenza”, rende noto il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Il black out “è un passaggio necessario per bilanciare il sistema di alimentazione ed evitare guasti alle apparecchiature”, ha precisato il primo cittadino. Anche la città di Kharkiv e la regione sono rimaste senza elettricità, come riporta il governatore Oleg Sinegubov: “Non c'è luce né in città né in alcun insediamento della regione. Stiamo analizzando quanto tempo ci servirà per ripristinare l'elettricità nella regione. Probabilmente non ci sarà sicuramente elettricità fino al mattino”, ha precisato. Non se la passano meglio le altre città e regioni dell'Ucraina. Almeno sette milioni di case sarebbero rimaste senza elettricità dopo gli ultimi attacchi missilistici russi. Lo ha riferito la presidenza ucraina.