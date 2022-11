L'attore Jonathan Canini dal cabaret ai social: "Esperienze diverse ma che vanno a braccetto"

Jonathan Canini è seguito sul web da più di 300 mila persone e sta portando in teatro uno spettacolo in vernacolo toscano “Cappuccetto Rozzo” di cui è autore, regista e interprete. L'attore si muove attraverso diversi linguaggi e oltre a calcare il palco di Next Generation Fest, collabora con Regione Toscana come testimonial per la campagna di Toscana Circolare, incentrata sull’importanza del riciclo in tutela dell’ambiente, e realizza video informativi e di sensibilizzazione per Giovanisì – Toscana e con Confcommercio Toscana.

E' stato uno dei tanti giovani che al Teatro del Maggio di Firenze ha portato l'esempio della gioventù creativa ed impegnata.