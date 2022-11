La “macchina del tempo” della NASA mostra i cambiamenti climatici sulla Terra a partire dal 1880

Mentre a Sharm el Sheikh si apre tra polemiche e speranze la conferenza sul clima, la NASA pubblica un video che mostra con una grafica molto efficace l’andamento dei principali parametri del cambiamento del clima nell’ultimo secolo e mezzo.

Come in una macchina del tempo il primo grafico realizzato dallo Scientific Visualization Studio dell’agenzia spaziale statunitense rappresenta l’aumento della temperatura terrestre dal 1884 al 2022. La variazione della temperatura è descritta da un codice colore in cui il blu scuro indica le aree più fredde della media e il rosso scuro quelle più calde della media.

Il secondo grafico mostra l’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera nel periodo settembre 2002-maggio 2022. La mappa visualizza la distribuzione e la variazione globale della concentrazione di Co2 osservata negli ultimi 20 anni dal rivelatore atmosferico a infrarossi (AIRS) a bordo della navicella Aqua della NASA. I dati mostrano un continuo aumento dell’anidride carbonica come si evince dallo spostamento del colore della mappa dal giallo chiaro al rosso.

Le ultime grafiche rappresentano lo scioglimento delle calotte polari artiche e antartiche. Il primo grafico mostra la massa della calotta glaciale della Groenlandia in rapida diminuzione a causa dello scioglimento dei ghiacci in superficie e del distacco di iceberg. Il grafico si basa sui rilevamenti dei satelliti Gravity Recovery e Climate Experiment (GRACE) dal 2002 al 2017 e di GRACE Follow-On dal 2018. Secondo la NASA, tra il 2002 e il 2021 la Groenlandia ha perso circa 280 gigatoni di ghiaccio all’anno causando un innalzamento globale dei mari di 0,8 millimetri all’anno.

L’Antartide ha perso una media di 149 miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno dal 2002 al 2020, secondo la NASA. La perdita della Conger Ice Shelf è l'ultimo esempio dei cambiamenti in corso. I grafici mostrano i cambiamenti nella massa del ghiaccio dal gennaio 1993 al dicembre 1996 e poi dal maggio 2013 al novembre 2017. Il grafico “a volo d’uccello” sulla penisola antartica occidentale mostra la perdita di massa di ghiaccio sulla terraferma (macchie rosse) con il mare di Weddell visibile in alto a destra.

L’ultimo grafico mostra la perdita di ghiaccio antartico dal 2002 al 2020. Secondo la NASA i dati indicano che l’Antartide ha perso circa 150 gigatoni di ghiacci all’anno causando un innalzamento del livello globale dei mari di 0,4 millimetri all’anno.