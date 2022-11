La nuvola di fuoco del missile che esplode sulla strada urbana, 5 feriti gravi a Dnepropetrovsk

Il video del missile che si infrange sulla strada urbana, filmato da un automobilista. Di sottofondo una musica dalla radio dall'interno della vettura. Il lampo e poi il fuoco che si diffonde sulla carreggiata poco più in fondo.

Secondo fonti ucraine a Dnipro cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un giovane di 15 anni, dopo un attacco missilistico da parte delle truppe russe.

Colpiti due quartieri della città, danneggiati un impianto industriale e alcuni edifici residenziali.

Nuovi raid e bombardamenti russi hanno colpito centri in tutta l'Ucraina. Il primo ministro ucraino Denys Shmihal ha affermato “la Russia ha attaccato oggi gli impianti di produzione di gas in Ucraina e un impianto per la produzione di attrezzature e tecnologie missilistiche e spaziali per scopi di difesa a Dnipro”.