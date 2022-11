Pioggia di pallottole nel bosco, il soldato mercenario Wagner ostenta un sorriso

Il video dalla rete diffuso dai paramilitari russi del gruppo Wagner, l'organizzazione privata vicina al presidente Putin.

Nelle immagini un gruppo di soldati sembra combattere contro il nemico tra gli alberi, imbracciano mitragliatrici e soldati di precisione, con movimenti coordinati.

Le autorità ucraine sostengono che i mercenari del gruppo hanno mandato migliaia di soldati reclutati nelle carceri russe sul fronte ucraino con la promessa di un salario e di un'amnistia. Diversi militari di Kiev schierati a Bakhmut, nella parte orientale del Paese, hanno detto che lo scorso mese gli ex prigionieri sono stati utilizzati come esca per attirare il fuoco, e rivelare così la posizione dei contingenti di Kiev.