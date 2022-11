La premiazione e il discorso di Novak Djokovic vincitore del suo sesto titolo Master

"Grazie per il vostro supporto stasera, siete meravigliosi. L'anno scorso era la prima edizione qui ed è stato un successo, quest'anno anche di più. Ci sono altri tre anni da disputare a Torino, io sono sempre molto contento di tornare in Italia, un paese che è sempre stato vicino al mio cuore". Lo ha detto Novak Djokovic rivolgendosi al pubblico del Pala Alpitour in italiano dopo il successo ottenuto nelle Atp Finals di Torino. "Ci sono tanti bambini qui, io sono un giovane genitore e un giovane papà. Prendete in mano la racchetta, spero che questa settimana sia stata di ispirazione", ha aggiunto rivolgendosi direttamente ai più piccoli.