"Abbasso Xi Jinping!", la protesta contro le restrizioni anti Covid a Shanghai

Mai la protesta si era spinta tanto oltre in Cina dove le critiche al governo e al presidente possono portare a sanzioni severissime. Eppure a Shanghai la folla ha urlato slogan come "Xi Jinping, dimettiti", "Partito comunista, dimettiti", durante la manifestazione contro le restrizioni anti-Covid e contro le autorità incolpate per la morte di 10 persone in un incendio a Urumqi. I ritardi nei soccorsi sarebbero stati causati dalle severe regole per arginare la diffusione del virus.