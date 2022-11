La psicoartigiana: storia di Francesca Cini e della sua ‘vocazione’ artigianale

Dalla madre Mughetta, un’antiquaria eclettica, ha ereditato la passione per il bello, dalla bisnonna Libera, sarta ricercata dall’aristocrazia toscana, la capacità di trasformare tessuti in abiti preziosi. Ma la ‘vocazione’ artigianale di Francesca Cini ha dovuto attendere una consolidata carriera come psicologa del lavoro, costruendo percorsi professionali verso la leadership e consolidando il welfare aziendale nel tessuto produttivo toscano. Anche due figli l’hanno arricchita e messa costantemente alla prova.

Con le donne di famiglia ha avviato un laboratorio dove si realizzano su commissione borse personalizzate. I social ne hanno decretato il successo, ma soprattutto ospitano una numerosa community in cui si condividono esperienze, interessi e valori. Le abbiamo chiesto quale consiglio darebbe alle ragazze di ogni età. Ancora una volta, dopo 300 interviste alle protagoniste di NONSOLO8MARZO, arriva una risposta originalissima! Per Francesca ‘Oramai e’ la parola da abbandonare in fondo al cassetto delle nostre vite. Ogni momento è buono per costruire qualcosa’.