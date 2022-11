Nuova protesta dei collettivi della 'Sapienza' al grido di: "E' tempo di cambiare rotta"

"Per una nuova università in una nuova società, è tempo di cambiare rotta".

Questo il grido di protesta contro la carenza di fondi e la mancanza di spazi per lo studio, chiedendo maggiori risorse e "liberta' nella protesta" degli studenti dei collettivi de La Sapienza che, questa mattina, hanno sfilato all'interno dell'ateneo in un corteo animato da tamburi, cori e striscioni.

Gli scontri dello scorso 25 ottobre, nelle parole dei manifestanti, sono solo uno dei temi al centro delle rivendicazioni degli studenti, che hanno denunciato un clima di repressione nei confronti di chi "segnala le carenze del sistema universitario".

Il corteo dei collettivi ha attraversato l'intera città universitaria. Gli studenti hanno fatto un breve circuito, partendo dalla Minerva, sfilando davanti alle facoltà di Lettere, Fisica, Giurisprudenza, quindi sono usciti dall'ingresso su piazzale Aldo Moro, diretti da via delle Scienze verso il Policlinico.

Poi si è fermato a lungo davanti al rettorato. In coro i manifestanti, al grido "Polimeni scendi" hanno chiesto un confronto con la rettrice, della quale alcuni collettivi chiedono le dimissioni dopo gli scontri tra polizia e studenti de 25 ottobre. I ragazzi hanno rumoreggiato con i tamburi e acceso qualche fumogeno. Tanti gli slogan della protesta, che chiede "un'altra università", rivendicando l'antifascismo, chiedendo che la polizia non entri più nella cittadella universitaria, che sia garantito il diritto allo studio. Tra i cori anche "donna, vita, libertà" urlato dai manifestanti in Iran.

''Non vogliamo solamente denunciare le cariche della scorsa settimana, vogliamo garanzie dalla rettrice che questi fatti, su cui ha una responsabilità, non si possano ripetere all'interno dell'ateneo.''

Nel corso del corteo, interventi e cori contro il precariato nella ricerca e l'alternanza scuola-lavoro. I manifestanti hanno chiesto risorse da destinare alla ristrutturazione degli edifici universitari, alla creazione di spazi da destinare allo studio e per il sostegno alle spese universitarie per gli studenti indigenti.

"Quando abbiamo protestato hanno schierato la Digos come se fossimo criminali" hanno lamentato gli studenti dei collettivi che guidavano il corteo, indicando le crepe sul muro della facoltà di Fisica, "guardate in che condizioni sono costretti a studiare gli studenti".