La Francia non fallisce l'esame Australia. All'esordio ai Mondiali in Qatar, la nazionale di Deschamps vince in rimonta 4-1 e si prende il primo posto del gruppo D dopo il pareggio tra Tunisia e Danimarca. La rete di Goodwin (9') spaventa i bleus, ma gli 'italiani' Rabiot (27') e Giroud (32', 71'), prima di Mbappè (68'), firmano i gol vittoria.