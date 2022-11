La struggente versione di "Somewhere Over the Rainbow" per le vittime di Colorado Springs

Le persone hanno acceso candele lungo la strada per ricordare le vittime in un silenzio rotto solo dalla voce di una persona che ha intonato una struggente versione di "Somewhere over the Rainbow".

La polizia ha detto di non aver ancora determinato il movente, ma il sindaco della città e i gruppi per i diritti LGBTQ sostengono che l'attacco ha tutte le caratteristiche di un crimine d'odio.

Il sospetto, Anderson Lee Aldric, 22 anni, è in arresto in ospedale per le ferite riportate quando un ex veterano della guerra in Iraq e Afghanistan lo ha bloccato durante l'assalto.

Le vittime sono state identificate e il capo della polizia di Colorado Springs Adrian Vasquez ha reso noti i loro nomi: Kelly Loving, Daniel Aston, Derrick Rump, Ashley Paugh e Raymond Green Vance.

Il sindaco di Colorado Springs, John Suthers, ha reso omaggio agli eroi che si sono lanciati contro il tiratore: Richard Fierro e Thomas James, limitando quello che poteva essere un bilancio di sangue ancora più grave.

In una intervista a Associated Press Richard Fierro ha raccontato la dinamica dell’accaduto dal suo punto di vista: quando l’uomo armato ha iniziato a sparare all’interno del locale, l’istinto che gli deriva dall’addestramento militare ha prevalso, racconta, e prima si è abbassato per evitare il fuoco poi si è lanciato per disarmare l’aggressore: "È un riflesso. Vai! Vai verso il fuoco. Fermalo!”

Fierro è una delle due persone a cui la polizia attribuisce il merito di aver bloccato il giovane armato di diverse armi da fuoco, tra cui un AR-15 semiautomatico con cui ha ucciso 5 persone e ferendone 17.