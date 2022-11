L'addio a Icardi e la bachata a Ballando con le stelle: Wanda Nara firma il contratto in bianco

La sensuale bachata di Wanda Nara con Antonio Berardi a Ballando con le stelle potrebbe essere l'antipasto della partecipazione della show girl argentina al fortunato programma Rai. La stessa che in queste ore ha annunciato di non stare più insieme da due mesi con Mauro Icardi. La confessione a “Verissimo” ha confermato le voci di un tradimento con l'attrice e modella China Suárez: “Lui ha provato in tutti i modi a recuperare e riprovarci, ma per me è finita. Quando una cosa è rotta, non si può aggiustare”. Mamma di cinque figli Nara ha messo le mani avanti quando la giuria di Ballando con le stelle la dava già certa per la prossima edizione. “Non lo so, devo gestire i miei figli”. A questo punto Selvaggia Lucarelli ha incalzato Wanda Nara: “Una tata non puoi permettertela?”. L'imprenditrice ha risposto all'opinionista senza battere ciglio.