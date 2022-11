Landini: "Servono subito una riforma del fisco e salari più alti"

"Ci hanno chiesto di indicare delle proposte, abbiamo ribadito la necessità di avviare una serie di riforme a partire da quella fiscale". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, al termine del tavolo di confronto tra il governo ed i sindacati che si è svolto a Palazzo Chigi.

"Noi non siamo per la Fiat tax - ha aggiunto - ma per la vera lotta all'evasione, siamo contrari alla logica dei condoni. Le risorse aggiuntive oltre ai 30 miliardi previsti nel documento di programmazione economica vanno prese dove sono: lotta all'evasione ed extraprofitti". Il leader della Cgil ha aggiunto: "La riforma delle pensioni e la lotta al precariato sono per i sindacati altri due temi su cui agire, come l'emergenza salariale, perché bisogna aumentare il netto nelle buste paga dei lavoratori".