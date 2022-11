L'astronauta della NASA cattura una vista da capogiro della Terra durante la passeggiata spaziale

“Ci piace un ufficio con vista!” esclama il tweet della NASA che condivide il video girato dalla telecamera posta sul casco dell’astronauta Josh Cassada, che ha catturato una vista da capogiro della Terra durante la passeggiata spaziale in tandem con Frank Rubio.

È stata la prima passeggiata spaziale della NASA dopo oltre sette mesi di stop dovuti a verifiche sulla sicurezza delle tute EMU (Extra-vehicular Mobility Unit), finite sotto indagine la scorsa primavera dopo che erano state riscontrate quantità anomale di acqua nel casco dell'astronauta Matthias Maurer dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Gli astronauti Josh Cassada (con la tuta a strisce rosse) e Frank Rubio (con la tuta non contrassegnata), sono usciti dalla Stazione spaziale internazionale (ISS) per circa sette ore, obiettivo installare un kit di modifica per il nuovo sistema di pannelli solari IROSA (International Space Station Rollout Solar Array). Per entrambi gli astronauti è stata la prima ‘spacewalk’.