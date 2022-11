L'attentato a Istanbul è stato pianificato con cura: la borsa con la bomba, la panchina, e la fuga

A ritroso gli inquirenti turchi hanno ricostruito gli spostamenti della donna che fisicamente ha piazzato la bomba, a Istanbul, che ha provocato la morte di sei persone. Agli agenti Ahlam Albashir ha confermato di averlo fatto, ma di non sapere cosa contenesse lo zaino. “Pensavo ci fosse droga, era morbida, e non una bomba”. Tra le confessioni della terrorista ci sono i comandatari, ovvero l'Unità di Protezione Popolare (YPG) - la milizia presente nelle regioni a maggioranza curda nel nord della Siria vicina al PKK, la principale organizzazione militante dei curdi in Turchia: “Mi hanno detto di andare in Turchia senza spiegarmi nulla”. Ciò che appare evidente dalle immagini, invece, sono i dettagli su come sia stata pianificata la missione affidata ad Albashir. “Sono stata tre volte in Piazza Taksim, soltanto la quarta volta c'è stata un'esplosione”. Le telecamere a circuito chiuso documentano tutto: l'arrivo in centro, la panchina e l'allontanamento della donna dal luogo dell'attentato con il “passo sostenuto”. Dichiarerà di aver “acquistato un profumo” subito dopo l'esplosione.