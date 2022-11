L'attraversamento del Canale di Corinto è spettacolare

Completato tra il 1881 e il 1893, il canale - lungo 6.343 metri, largo in media 22 m, e profondo al massimo 8 m - collega in linea retta Kalamàki e Posidonia e si distingue per lo spettacolare percorso rettilineo quasi completamente racchiuso da alte pareti rocciose a picco.

Una strettoia che consente il passaggio solo a navi di stazza medio-piccola, specie da quelle da diporto che lo affollano a migliaia ogni anno. Le imbarcazioni più grandi, come si vede nel video time lapse, sono costrette a manovre di grande precisione tra le sue sponde alte al massimo 80 metri. Attraversando il canale si risparmiano circa 200 km sulla rotta tra il mar Ionio e il mar Egeo.

La storia del taglio dell’istmo risale addirittura all’antichità classica ma fu l’imperatore romano Nerone nel I secolo d.C. ha iniziare l’opera lasciandola incompiuta. A causa di una frana verificatasi il 15 gennaio 2021, il canale è rimasto chiuso fino al 5 luglio 2022.