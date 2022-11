Le forze armate ucraine intercettano e abbattono un missile da crociera russo

Il video immortala un missile della difesa aerea ucraina mentre intercetta un “collega” da crociera russo. Si tratterebbe di un S-300, ovvero il fratellastro del missile caduto in Polonia. In queste ore sono sempre più insistenti le voci, sostenute dai dati di intelligence condivisi, che l'arma che ha ucciso due persone in Polonia potrebbe essere stata sparata dal sistema di difesa aerea dell'Ucraina.