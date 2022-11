Le immagini della barriera di filo spinato al confine tra Polonia e la città russa di Kaliningrad

Il governo polacco ha annunciato la costruzione di una barriera lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad per evitare flussi migratori illegali, dopo il lancio di collegamenti aerei tra l'ex territorio tedesco e l'Africa e il Medio Oriente. Varsavia teme che Mosca possa attirare migranti desiderosi di entrare nell'Unione Europea da Kaliningrad e utilizzarli come strumento di guerra ibrida, come avrebbe già fatto Minsk (Bielorussia). In seguito alla forte crescita degli attraversamenti irregolari, la Polonia aveva già istituito una barriera fisica ed elettronica lungo il confine con la Bielorussia, alleata della Russia. Dopo il lancio dei voli che collegano il Medio Oriente e il Nord Africa con Kaliningrad, “Ho deciso di agire per aumentare la sicurezza al confine con l'enclave di Kaliningrad. Stiamo iniziando a costruire una barriera temporanea”, ha detto ai giornalisti il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak.