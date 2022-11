Le previsioni del tempo di giovedì 17 novembre

NORD E CENTRO: Al Nord tempo inizialmente stabile, con nebbie in pianura. Peggiora dalla sera, per l’arrivo di una perturbazione atlantica, con molte nubi e precipitazioni da Ovest. Nebbie al mattino e nubi in aumento da ovest anche al Centro, con prime piogge dalla sera a partire dall’Alta Toscana. Temperature in generale, in leggero aumento.

SUD E ISOLE: Prima parte di giornata ancora instabile su Calabria e Sicilia tirrenica con residui rovesci, cielo poco o parzialmente nuvoloso sulle altre regioni. Tra pomeriggio e sera, piogge in esaurimento con nuvolosità ancora piuttosto estesa, specie sulla Sardegna. Temperature in lieve diminuzione con valori attesi tra i 17 e i 22 gradi.