Le previsioni del tempo di martedì 15 novembre

NORD E CENTRO

Al Nord molte nubi fin dal mattino con piogge su Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta in estensione nel pomeriggio alle restanti regioni. Neve su Alpi occidentali sopra i 1600 metri, localmente più in basso nelle vallate più strette. Fenomeni scarsi o sporadici su Romagna e Alpi orientali. Scirocco in intensificazione su Adriatico e Levante Ligure, Grecale sul Ponente. Temperature in calo, più marcato al Nord-Ovest. Al centro nubi e piogge in Toscana in intensificazione nel pomeriggio quando si estenderanno anche all’Umbria e alle zone interne marchigiane. In serata maltempo diffuso quasi ovunque, all’asciutto solo coste abruzzesi e molisane. Venti moderati meridionali sul Tirreno, Scirocco in Adriatico. Temperature in calo in Toscana e zone interne montuose.

SUD E ISOLE

Al Sud persiste un flusso di correnti umide di origine atlantica che rinnova una fase all’insegna della variabilità soprattutto sui versanti tirrenici. Giornata pertanto caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso soprattutto sul nord della Sardegna con piogge e rischio di temporali. Residui piovaschi sul Sud peninsulare ma con tendenza a progressivo miglioramento. Temperature senza variazioni significative, salvo un lieve calo sulla Puglia centro-meridionale. Valori massimi compresi fra 18-23°C. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali sul versante tirrenico, raffiche sul Mar Ligure e Tirreno settentrionale.