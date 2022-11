Le previsioni del tempo di venerdì 18 novembre

NORD e CENTRO: Ampie schiarite previste sul nord ovest già nel corso della mattinata, mentre piogge residue interessano il nord est, sottoforma di neve sulle Alpi orientali sopra ad i 1500 metri, comunque in esaurimento in mattinata. Anche al centro la giornata inizia con piogge e rovesci sparsi che andranno esaurendosi nel corso della prima parte della giornata. Sono accompagnate da sostenuti venti occidentali che rendono il mare conseguentemente mosso o molto mosso fin sotto le coste tirreniche. Le temperature non subiscono ancora particolari variazioni, in attesa del calo previsto nel fine settimana. Oggi dunque si mantengono ancora tra i 12 ed i 16 gradi a nord e tra i 15 ed i 19 gradi al centro.

SUD E ISOLE: Il passaggio di una perturbazione provocherà al mattino piogge e temporali in particolare sulle aree Tirreniche e zone interne della Calabria, ma anche su Campania, ovest Basilicata, Molise e, più isolati, su centro-nord Puglia, settori occidentali e Tirrenici della Sicilia e sul sud della Sardegna. Durante la giornata i fenomeni si esauriranno quasi ovunque, in attesa di un nuovo peggioramento tardo serale a partire proprio dalla Sardegna. Temperature minime in lieve calo sulle aree Ioniche, in rialzo altrove; massime in diminuzione sulla Sardegna, in aumento su Sicilia Tirrenica e zone Ioniche. I venti occidentali moderati con rinforzi renderanno i mari molto mossi o agitati.