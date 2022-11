Le previsioni del tempo per domenica 13 novembre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali un inizio di giornata con nebbie in Pianura e tempo stabile sulle Alpi dove il cielo sarà sereno. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà presente sull’Appennino settentrionale e sull’Emilia Romagna dove sono attese piogge e a fine giornata le nubi interesseranno anche il nord ovest e le zone alpine. Piogge sul Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in diminuzione. Nubi sul Centro Italia soprattutto sulle regioni adriatiche e nelle zone interne dove sono attese piogge e temporali, in particolare sull’Abruzzo e marginalmente anche sul Temperature massime ancora gradevoli ma in calo.



Sud e Isole

Maltempo al Sud e forti temporali su Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale, piogge che si estenderanno anche al Molise. Parziale miglioramento del tempo a partire dal primo pomeriggio ma con la possibilità di temporali sul Salento. Qualche pioggia e isolati temporali anche in Sicilia e sulla parte orientale della Sardegna. Temperature in diminuzione.