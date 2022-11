Le previsioni del tempo per domenica 20 novembre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali la giornata inizia con nubi basse sul bacino del Po e ancora piogge sull’Emilia Romagna con le prime schiarite che arriveranno nel pomeriggio. Cielo poco nuvoloso sulla Liguria e sul nord del Po con le nubi che interesseranno le regioni di nord ovest. Ventilazione attenuata ma aria più fredda con massime in diminuzione.



Il tempo migliora sulle regioni centrali con schiarite in arrivo su Lazio e Toscana e nubi sull’Umbria. Permangono invece le piogge su Marche e Abruzzo. Nella seconda parte della giornata il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Vento di tramontana e temperature massime in calo.



Sud e Isole

Pioggia sulle regioni meridionali e sulla Sicilia mentre il tempo inizierà a migliorare in serata sulla Campania, sul Molise e sulla Puglia Garganica. Nubi e qualche rovescio sulla Sardegna. Vento di maestrale sulle Isole Maggiori e temperature in diminuzione.