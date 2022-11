Le previsioni del tempo per domenica 27 novembre

Nord e Centro

Bel tempo sulle regioni settentrionali ma sarà una giornata fredda. Nubi in aumento nel corso della giornata in particolare sulle regioni di nord ovest. Venti settentrionali e bora sul Golfo di Trieste. Temperature in calo e valori vicino allo zero. Sulle regioni centrali il tempo migliorerà in particolare ci saranno ampie schiarite su Lazio, Toscana e sull’Umbria. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche. Venti di tramontana e temperature in diminuzione.



Sud e Isole

Giornata caratterizzata da maltempo e piogge sulle regioni meridionali. Temporali anche di forte intensità sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Piogge anche su Puglia e Basilicata. venti di grecale e temperature in discesa.