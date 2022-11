Le previsioni del tempo per domenica 6 novembre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali il tempo sarà stabile con cielo in prevalenza sereno. Qualche annuvolamento nel corso del pomeriggio interesserà le Alpi occidentali e la Pianura Padana. Anche sulla Liguria il cielo tornerà ad essere sereno o poco nuvoloso. Vento debole di direzione variabile e aria più fredda. Minime in calo e massime stabili. Una domenica che sulle regioni dell’Italia centrale inizierà con nubi sparse e qualche rovescio su Marche e soprattutto sull’Abruzzo, dove però arriveranno ampie schiarite nel corso della giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso su Toscana e Umbria. Maestrale sulle coste di Marche e Abruzzo Minime in diminuzione soprattutto sulle regioni adriatiche.



Sud e Isole

Nubi e pioggia sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori, in particolare sul Molise, sulla Puglia Garganica e sulla Sicilia settentrionale. Nubi sparse e piogge meno probabili invece sul resto del Sud e sulla Sardegna. Schiarite in serata. Permane il vento di tramontana a tratti sostenuto. Temperature minime in diminuzione.