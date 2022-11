Le previsioni del tempo per giovedì 24 novembre

NORD E CENTRO

Tempo stabile e soleggiato al Nord, con nuvolosità alta e stratiforme in aumento da ovest nel pomeriggio e in serata. Evoluzione simile anche al Centro, inizialmente locali addensamenti sulle zone interne, poi prevalenza di sole e stratificazioni nuvolose sottili in aumento dalla sera. Temperature stabili, in linea con le medie del periodo.

SUD E ISOLE

Al Sud e sulla Sardegna, al mattino brevi e residui rovesci su bassa Calabria tirrenica ed ovest Sicilia, con poche nubi altrove. Nel pomeriggio migliora ovunque con residua nuvolosità tra Molise e Puglia e tra ovest Calabria e nord Sicilia. Venti moderati e temperature tra 14 e 22 gradi.