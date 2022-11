Le previsioni del tempo per giovedì 3 novembre

Nord e Centro

Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica con molte nubi e precipitazioni dal pomeriggio sul Nord Ovest, poi in estensione serale a tutto il Nord. Nubi in aumento da ovest anche al Centro con precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco dalla sera sull’Alta Toscana. Temperature massime in calo.



Sud e isole

Al Sud e sulla Sardegna è attesa una mattinata con innocui passaggi nuvolosi su Campania tirrenica e localmente sulle aree interne della Puglia meridionale. Sereno altrove. Nel pomeriggio, locali addensamenti sulle coste della Campania, soleggiato altrove con venti in rapido rinforzo di provenienza meridionale ad iniziare dalla Sardegna. Temperature stazionarie su valori oltre la media del periodo.