Le previsioni del tempo per martedì 22 novembre

NORD E CENTRO

Al Nord molte nubi e piogge diffuse in pianura, neve su Alpi e Appennino al di sopra dei 900 metri, miglioramento pomeridiano su Piemonte, Val d’Aosta e Liguria, forte maltempo su Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature massime in calo, minime in aumento. Al Centro acuta fase di maltempo su regioni tirreniche con violenti temporali su Toscana, Umbria e Lazio, piogge estese e persistenti anche su Marche, Abruzzo e Molise con neve in Appennino sopra i 1500 metri con quota in abbassamento su Reatino e Aquilano in serata. Giornata molto ventosa con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature minime in aumento, massime in calo.

SUD E ISOLE

Fase di maltempo su Sardegna e Sud peninsulare con il transito di una nuova perturbazione atlantica. Cielo molto nuvoloso, a tratti coperto inizialmente sull’Isola e versanti Tirrenici del Meridione con piogge frequenti e rischio di nubifragi e temporali. Fenomeni in estensione anche al versante Adriatico e Ionico seppur meno frequenti. Venti molto forti di Maestrale fino a burrasca sulla Sardegna, di Libeccio al Sud e Sicilia. Temperature in calo sulle Isole, in rialzo sul versate Ionico, stabili altrove