Le previsioni del tempo per martedì 29 novembre

NORD E CENTRO

Al NORD giornata caratterizzata da molte nubi fin dal mattino con nevicate sulle zone di confine sopra gli 800 metri di quota, nel corso del pomeriggio il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto anche sulle altre regioni con piogge da deboli a moderate più frequenti su Val Padana centro-orientale. Venti moderati di Bora su alto Adriatico, Grecale su Appennino e Mar ligure, temperature massime in diminuzione, minime in aumento. Al CENTRO nubi più compatte sul versante tirrenico per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge su Toscana, alto Lazio e settore occidentale dell’Umbria, più asciutto altrove con temperature massime in diminuzione e venti da deboli a moderati settentrionali.

SUD E ISOLE

Una nuova area depressionaria in approfondimento sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà condizioni meteorologiche instabili specie su Sardegna, Sicilia e Calabria con piogge frequenti e rischio di temporali. Nuvolosità irregolare sul resto del Sud con precipitazioni più sporadiche ma in intensificazione dalla sera, specie sulla Basilicata ionica. Temperature in calo nei valori massimi sulle Isole Maggiori e sulla Calabria, senza variazioni significative altrove. Venti moderati orientali, specie su Calabria e Sicilia, in rinforzo da Nord sulla Sardegna.