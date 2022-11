Le previsioni del tempo per martedì 1 novembre

Nord e Centro

Al Nord nubi in aumento fin dal mattino su Piemonte, Valle d’Aosta ed ovest Lombardia, qui entro metà giornata giungeranno deboli piogge, mentre nel pomeriggio la copertura nuvolosa si farà compatta sulle restanti regioni, ma con scarsi fenomeni. Temperature massime in calo, più marcato a Nord-Ovest. Al Centro assisteremo ad un peggioramento sulla Toscana, mentre prevarrà il sole su Abruzzo, Molise e basso Lazio, velature altrove. Temperature ancora alte con massime fino a 25°C a Roma.



Sud e isole

L’alta pressione prolunga questa lunga fase all’insegna della stabilità e del bel tempo sulle nostre regioni meridionali. Cielo pertanto sereno o poco nuvoloso sul Sud peninsulare e la Sicilia, mentre la Sardegna osserverà un progressivo aumento delle nubi, ma si tratterà di annuvolamenti alti e sottili di scarsa consistenza che non daranno luogo a piogge. Temperature senza particolari variazioni ad eccezione della Puglia che registrerà un ulteriore aumento, specie nelle ore pomeridiane. Venti inizialmente deboli tendenti a rinforzare da scirocco sul sud della Sardegna.