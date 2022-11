Le previsioni del tempo per mercoledì 30 novembre

NORD E CENTRO: cielo nuvoloso o molto nuvoloso ma con basso rischio di precipitazioni, più probabili sulla Romagna; dal pomeriggio schiarite sulle regioni occidentali. Al Centro variabilità, nubi più compatte su Umbria, Marche e Abruzzo con deboli piogge e nevicate al di sopra dei 1000 m, addensamenti anche sui settori tirrenici specie al mattino, mentre dal pomeriggio avremo ampie schiarite. Venti da Moderati a forti, di Tramontana o Grecale sulla Liguria, regioni adriatiche e al Centro, deboli di direzione variabile sulla Pianura Padana. Temperature in lieve calo sia le minime che le massime sui settori centrali tirrenici, in aumento le massime al Nord.

SUD E ISOLE: al Sud e sulle Isole persistono condizioni di generale instabilità atmosferica, con nubi irregolari e precipitazioni che localmente potranno anche essere intense, abbondanti, a carattere temporalesco e con associate possibili raffiche di vento, come ad esempio sui settori ionici. Le temperature non registreranno variazioni di rilievo sulle due isole maggiori mentre saranno in calo sulle regioni peninsulari.