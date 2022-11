Le previsioni del tempo per sabato 19 novembre

NORD e CENTRO

Al Nord molte nubi su Emilia-Romagna ed estremo Nordest con possibili piovaschi, specie dal pomeriggio; altrove condizioni di cielo poco nuvoloso e ancora con possibili banchi di nebbia al mattino lungo il Po. Temperature in calo, specie nei valori minimi notturni. Al Centro condizioni molto instabili e a tratti perturbate con piogge e rovesci diffusi, anche con locali temporali e possibili nevicate in Appennino sopra i 1600-1900 metri di quota. Temperature in netto calo. Venti a rotazione ciclonica.



SUD E ISOLE

Al sud e sulle isole tempo instabile e a tratti perturbato, tipicamente autunnale, con rovesci e temporali diffusi localmente di forte intensità sul versante tirrenico. Temperature in calo e in genere comprese tra 14°C e 21°C. Venti in progressivo rinforzo dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna.