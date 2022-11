Le previsioni del tempo per venerdì 11 novembre

NORD e CENTRO

Condizioni meteo in miglioramento sul centro nord, la perturbazione si allontana ulteriormente e torna il sole su buona parte del territorio. A vedere ancora un po’ di nuvolosità, alta e stratificata, saranno più spesso le regioni adriatiche con la possibilità ancora di qualche debole piovasco tra Emilia Romagna e settori costieri del medio adriatico. Al primo mattino l’umidità presente nei bassi strati si potrà presentare sotto forma di banchi di nebbia o foschie, in diradamento diurno. Ventilazione da nord, al più moderata, e temperature senza particolari variazioni, salvo una lieve diminuzione nei valori minimi. Previste in pianura in larga parte comprese tra 7 e 12 gradi al mattino e tra i 15 e i 20 gradi nelle ore centrali della giornata.

SUD E ISOLE

Oggi si avranno nubi sparse sulle zone interne peninsulari e della Sicilia, sulle aree Adriatiche, su quelle Ioniche e sui settori est della Sardegna, con possibilità su questi territori di isolati e deboli piovaschi in particolare nella prima parte di giornata. Altrove sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in rialzo ovunque, comprese sulle principali località tra 10°C e 16°C; massime in aumento sulle zone Tirreniche del Sud e sulla Sardegna occidentale, in leggero calo altrove. Proprio le massime saranno comprese tra 17°C e 21°C, con picchi sino a 22°C su ovest Sicilia e 24°C su ovest Sardegna.