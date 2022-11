Le previsioni del tempo per venerdì 24 novembre

NORD e CENTRO

Una nuova perturbazione in arrivo da ovest porta un generale aumento della nuvolosità medio bassa sul centro nord, e sono attese piogge sparse tra pomeriggio e sera su Liguria di levante, appennino tosco-emiliano, Toscana e Lazio. Ventilazione disposta da sud est, dunque scirocco, con mare generalmente mosso. Le temperature subiscono un lieve calo nei valori massimi, previste in pianura comprese tra gli 8 ed i 12 gradi al nord, tra i 12 ed i 16 al centro. Minime senza particolari variazioni, piuttosto rigide sulle regioni settentrionali, fino a 10 gradi su quelle centrali.

SUD E ISOLE

La stessa perturbazione di cui sopra, provocherà sulla Sardegna, durante la giornata, piogge e isolati temporali. Altrove si avranno nubi basse al mattino sui settori Tirrenici di Sicilia e Calabria, mentre nuvolosità medio-alta aumenterà gradualmente in giornata su tutto il Sud provocando, dal tardo pomeriggio / sera, piogge sparse su Campania, Molise, ovest Basilicata e isolate su Calabria. Temperature minime in lieve calo sulle Isole, in rialzo altrove. Massime stazionarie: sulle principali località saranno comprese tra 14°C e 18°C.