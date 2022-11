Le previsioni del tempo per sabato 12 novembre

Nord e Centro

Sulle regioni settentrionali cielo parzialmente nuvoloso per velature di passaggio; nubi basse o nebbie localmente fitte nelle ore più fredde in Val Padana, in parziale dissolvimento. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione in pianura, in aumento sulle Alpi. Al Centro nuvolosità irregolare di passaggio ma con addensamenti un po’ più consistenti sul versante adriatico, con possibili piovaschi entro sera sull’Abruzzo; maggiori schiarite su Toscana e Umbria. Temperature in diminuzione.



Sud e isole

Condizioni meteo in progressivo peggioramento al Sud e sulle isole maggiori con il rischio di pioggia che si farà via via più elevato dal pomeriggio sulla Puglia, la Basilicata, il Molise, la Calabria e la Sicilia orientale. Maggiori schiarite sulla Sardegna e le coste campane. Temperature in lieve calo. Venti deboli o al più moderati dai quadranti orientali.