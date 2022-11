Le previsioni del tempo per sabato 5 novembre

Nord e Centro

Al Nord cielo poco nuvoloso, salvo residue nubi su Alpi di confine e in Emilia-Romagna, qui con possibili piovaschi tra mattina e pomeriggio. Temperature in calo. Al Centro molto instabile sul versante adriatico con piogge e rovesci, con locali temporali, su basse Marche e Abruzzo; migliora sulle regioni tirreniche con tendenza ad ampie schiarite, specie in Toscana. Temperature in ulteriore calo. Venti moderati settentrionali.



Sud e Isole

Tempo instabile e a tratti perturbato al sud e sulle isole maggiori dove il cielo si presenterà in genere nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, occasionalmente anche di forte intensità sulla Puglia. Condizioni meteo in miglioramento sulla Sardegna a partire dalle ore pomeridiane. Temperature in calo e valori massimi in genere compresi tra 15°C e 21°C. Venti in rinforzo dai quadranti occidentali.