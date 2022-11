Le previsioni meteo di mercoledì 2 novembre

NORD E CENTRO

Molte nubi sulle regioni settentrionali con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, piogge, rovesci e isolati temporali sulla Liguria. Al Centro cielo velato, addensamenti più consistenti sulle regioni tirreniche; rovesci e temporali sparsi sulla Toscana. Venti deboli variabili, rinforzi moderati meridionali sulla Liguria e Toscana. Temperature: al Nord minime in aumento, massime in calo, stazionarie sulle regioni centrali.

SUD E ISOLE

Al sud e sulla Sicilia avremo ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di nubi stratificate che non porteranno fenomeni di rilievo anche se non saranno da escludere isolate piogge sulla Sicilia e sulla Calabria. Sulla Sardegna invece avremo nubi più estese e consistenti con possibili piogge sui settori settentrionali. Le temperature risulteranno stabili o in locale lieve diminuzione.