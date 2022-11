Le previsioni meteo di mercoledì 23 novembre

NORD E CENTRO:

Sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni settentrionali, salvo residui addensamenti al mattino sul Friuli Venezia Giulia e deboli piogge ma in miglioramento. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle Alpi centro occidentali con nevicate al di sopra dei 1500 m. Al Centro bel tempo e cielo terso nella prima parte della giornata, nubi in aumento nel pomeriggio su Toscana, Umbria e Marche. Venti moderati o forti occidentali sui versanti adriatici, ma in graduale attenuazione, deboli o al più moderati al Nord e sui versanti tirrenici. Temperature minime in diminuzione e freddo di notte, massime in aumento.



SUD e ISOLE:

Al sud e sulle isole saranno presenti ancora nubi sparse, specialmente sulla Sardegna, sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche, con associate possibili precipitazioni che ancora potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale. Venti da moderati a forti. Le temperature minime subiranno diffusi cali, mentre le massime risulteranno perlopiù in lieve aumento.