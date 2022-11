Le previsioni del tempo per mercoledì 9 novembre

NORD E CENTRO: Al Nord molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, piogge e rovesci diffusi sulla Liguria, sparsi sulla Val Padana. Peggiora nel pomeriggio su tutte le regioni con precipitazioni in intensificazione.

Sulle regioni centrali nuvolosità variabile e irregolare, più compatta sui versanti Tirrenici e possibili rovesci sulla Toscana. Venti in prevalenza deboli variabili con qualche rinforzo moderato da Sud-Est specie tra Liguria e coste Toscane. Temperature minime in aumento, massime in calo con minore escursione termica.

SUD E ISOLE: Al sud e sulla Sicilia avremo cielo in prevalenza sereno o al limite poco nuvoloso, con nubi tenui perlopiù di tipo stratificato, mentre sulla Sardegna avremo nubi irregolari più consistenti ed estese, che tuttavia non porteranno precipitazioni di rilievo associate. Le temperature risulteranno in lieve aumento ovunque.