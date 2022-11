Le previsioni meteo di sabato 26 novembre

NORD e CENTRO: Sulle regioni settentrionali cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo addensamenti anche compatti in Emilia-Romagna con piogge nella prima parte del giorno. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, specie al Nordovest. Sulle regioni centrali cielo molto nuvoloso tra Marche, Abruzzo e Lazio con piogge e rovesci diffusi e neve in Appennino al di sopra dei 1500 metri; tendenza ad ampie schiarite, invece, su Toscana e Umbria. Temperature in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali.



SUD e ISOLE: Generali condizioni di maltempo al sud e sulle isole maggiori con rovesci e temporali diffusi localmente anche molto intensi sul versante ionico. Miglioramento in Sardegna a partire dalle ore pomeridiane. Temperature in calo e in genere comprese tra 12°C e 19°C. Venti moderati a rotazione ciclonica attorno al minimo depressionario sul Tirreno.