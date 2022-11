Le vie del pane

Ho intervistato Antonella Rizzato davanti al caveau della sua azienda, un locale ipertecnologico che custodisce il lievito madre essenziale per la lievitazione dei 60.000 filoni sfornati ogni giorno. Figlia di imprenditori, sposa l’erede di un famoso panificatore romano. Difficoltà, entusiasmo, perdita dei genitori e nascita dell’amata figlia Gaia, ma soprattutto una carriera avviata in banca diventano il propulsore per tentare una nuova avventura: produrre pane di qualità con metodo tradizionale, ma con processi high tech. Obiettivo centrato. Marito e moglie oggi sono a capo di una holding da 30 milioni di fatturato, un baluardo del Made in Italy alimentare. Inclusione sociale e lotta allo spreco sono un imperativo per Antonella, la donna visionaria che ha inventato il pane 4.0