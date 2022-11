L'esercito russo abbandona Kherson e i cittadini issano la bandiera ucraina in Piazza Libertà

"Nel centro di Kherson le truppe di resistenza hanno issato la nostra bandiera" ha detto Serhij Khlan membro del consiglio regionale di Kherson in una video conferenza trasmessa su Youtube. Khlan afferma che diversi soldati russi si sono vestiti in abiti civili, non essendo riusciti a lasciare la città durante il ritiro russo. Altri sarebbero annegati nel fiune Dniepr mentre tentavano di guadarlo. La Russia ha annunciato che si sarebbe ritirata dalla città e avrebbe attraversato il fiume Dniepr. Oggi ha confermato il "ricollocamento" delle truppe.