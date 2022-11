L'incredibile tromba d'acqua sul mare: il video dell'enorme colonna che si alza verso il cielo

Avvistata una massiccia tromba d'acqua sul mare di Datça, in Turchia, dopo un breve ma intenso temporale: una colonna alta decine di metri che è durata per circa 10 minuti per poi scomparire improvvisamente, non appena approdata a terra.

Come si forma una "tromba d'acqua"?

Un turbine di aria fredda può formarsi quando si verificano due condizioni: l'incontro di venti provenienti da direzioni diverse, e la presenza di aria umida più fredda delle acque su cui si scatena. Quando quest'aria si riscalda - a contatto con la superficie - e sale.

L'incontro di venti di diversa origine può quindi generare un movimento circolare. Che può diventare vorticoso e produrre una "tromba", quando la combinazione dei due fenomeni genera la colonna d'acqua.